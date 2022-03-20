Оккупанты уже разрушили или уничтожили по меньшей мере 45 учебных заведений на Киевщине

Российские оккупанты продолжают бить по гражданским объектам инфраструктуры. Уже по меньшей мере 45 учебных заведений на Киевщине разрушены или повреждены.

Это данные по состоянию на 20 марта. О них сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

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Какие учебные заведения на Киевщине разрушены или повреждены

3 заведения профессионально-технического образования

25 заведений общего среднего образования

14 заведений дошкольного образования

3 заведения внешкольного образования.

Отметим, что полностью разрушен отдел образования Бородянской территориальной общины.

Больше всего на Киевщине оккупанты разрушили школ / Фото Киевской ОВА

Какие общины находятся под ударом

В последние дни в результате вражеских попаданий повреждения получили учебные заведения в Дмитровской, Петровской, Великодымерской и Макаровской общинах.

В Бородянской общине захватчики уничтожили отдел образования / Фото Киевской ОВА

К сожалению, пока нет полной информации о состоянии учебных заведений в Полесской, Иванковской, Песковской и Дымерской территориальных общинах. Причина – отсутствие связи.

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