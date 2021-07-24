Мужчина попросил 37-летнего жителя Киева "одолжить" его авто для бытовых нужд. Правда, возвращать чужую BMW бизнесмен не спешил.

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Начались угрозы

Взамен мужчина вернулся к владельцу авто вместе с группой "помощников". Они стали угрожать расправой. Под давлением пострадавший написал расписку, в которой обязался вернуть 20 тысяч долларов долга, которого не существовало.

Машину перепродали

Автомобиль злоумышленник не отдал. Более того, он требовал официально оформить машину на него, но киевлянин отказывался. ️

Несмотря на это, мужчина незаконно продал присвоенное авто. За короткий период BMW успели перепродать несколько раз.

Авто было не одно

Правоохранители разоблачили злоумышленника. Машину тоже нашли. На территории автосалона, принадлежащего вымогателю, правоохранители обнаружили и изъяли еще 5 автомобилей премиум-класса. Полиция сомневается, законно ли они находились в Украине.

Бизнесмену сообщили о подозрении.

Обратите внимание! В Киеве на Оболони мужчина захватил авто с женщиной и дочерью. Злоумышленник требовал от заложниц 5 тысяч долларов, деньги он получил. Задержали его только на следующий день после совершения преступления.