Чоловік попросив 37-річного жителя Києва "позичити" його авто для побутових потреб. Щоправда, повертати чужу BMW бізнесмен не поспішав.

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Почались погрози

Натомість чоловік повернувся до власника авто разом з групою "помічників". Вони стали погрожувати розправою. Під тиском потерпілий написав розписку, у якій зобов’язався повернути 20 тисяч доларів боргу, якого не існувало.

Машину перепродали

Автомобіль зловмисник не віддав. Ба більше, він вимагав офіційно оформити машину на нього, але киянин відмовлявся. ️

Попри це, чоловік незаконно продав привласнене авто. За короткий період BMW встигли перепродати кілька разів.

Авто було не одне

Правоохоронці викрили зловмисника. Машину теж знайшли. На території автосалону, що належить вимагачу, правоохоронці виявили та вилучили ще 5 автівок преміум класу️. Поліція сумнівається, чи законно вони перебували в Україні.

Бізнесмену повідомили про підозру.

Зверніть увагу! У Києві на Оболоні чоловік захопив авто з жінкою та донькою. Зловмисник вимагав від заручниць 5 тисяч доларів, гроші він отримав. Затримали його лише наступного дня після вчинення злочину.