В отелях "Киев" и "Национальный" откроют пункты вакцинации от COVID-19

1 ноября 2021 , 17:59
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Источник:

24 канал

В Киеве фиксируют рекордные очереди на вакцинацию от коронавируса. Учитывая это, в гостиницах "Киев" и "Национальный", которые находятся в управлении Верховной Рады, также откроют пункты прививок.

Об этом рассказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук во время заседания Согласительного совета. Он призвал людей приезжать в эти гостиницы, так как там будут организовывать мобильные пункты вакцинации.

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"Я хочу напомнить, что в Верховной Раде мы продолжаем также свою вакцинацию", – заявил спикер парламента.

Обратите внимание! Из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в Киеве с 1 ноября ввели дополнительные карантинные ограничения. Например, только привитые жители столицы или те, кто имеет отрицательный ПЦР-тест, смогут посещать кафе, торговые центры, спортзалы и кинотеатры.

Стефанчук также рассказал, что депутаты пришли к предварительному согласию относительно принятия постановления об установлении равных правил для депутатов и журналистов относительно посещения здания Верховной Рады во время карантина.

Он выразил надежду, что депутаты на внеочередном заседании примут это постановление.

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Коронавирус в Киеве: последние новости

  • Власть Киева отреагировала на постоянное ухудшение ситуации с COVID-19. Для того, чтобы уменьшить наплыв тяжелобольных в больницы, в городе ввели дополнительные противоэпидемиологические мероприятия.
  • Во время своеобразного локдауна все государственные и частные организации могут работать только при наличии на 100% вакцинированного персонала.
  • Стоит заметить, что пользоваться общественным транспортом в Киеве могут только те, кто имеет COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.
  • По состоянию на 31 октября, количество вакцинированных киевлян, которые получили хотя бы одну дозу препарата, составляет 1 213 475 человек.
Автор: Тетяна Кійовська