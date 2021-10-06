Перевозчики Киева мстят КГГА судом из-за проверок в маршрутках

Четверо перевозчиков Киева подали судебный иск против Киевской городской государственной администрации. Причиной стали новые правила для маршруток, которые власти города начали строго контролировать.

В частности, истцы хотят, чтобы КГГА запретили проводить проверки и фиксировать нарушения. Ведь это грозит перевозчикам разрывом сотрудничества с ними.

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Заместитель председателя КГГА Константин Усов рассказал, что иск в Хозяйственный суд города Киева подали частные предприятия "Парк", "АВЕН – ЕЗЕР", а также общества с ограниченной ответственностью "Радонь" и "Ярославь – авто". Они обслуживают 55 столичных маршрутов на 458 автобусах.

Это 31% подвижного состава на рынке пассажирских перевозок. Все эти перевозчики работают по старым договорам и отказываются подписывать дополнительные соглашения, в которых содержатся новые условия города,

– отметил Усов.

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Инспекторы Коммунальной службы перевозок начали работать в Киеве с 17 сентября.

Они контролируют исправность и внешний вид транспорта, его доступность для маломобильных групп населения, опрятность водителей, а также следят, чтобы в салоне не звучала музыка.

Проверки водителей будут плановыми и внеплановыми. Последние будут происходить после жалоб пассажиров.

Кроме того, обязательным требованием к водителям будет ношение униформы и общение на украинском языке.

Иск перевозчиков подан против департамента транспортной инфраструктуры КГГА.