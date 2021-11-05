Под Броварами произошла серьезная авария с автобусом, пострадали дети: фото с места происшествия
В селе Погребы под Броварами произошла авария, в которой пострадали трое детей и двое взрослых. В пятницу, 5 ноября, там столкнулись рейсовый автобус БАЗ и автомобиль Volkswagen Transporter.
Сообщения о дорожно-транспортном происшествии полицейские получили в 13:30. Они сразу же уехали на место происшествия вместе с медиками.
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Водитель авто не отдал преимущество в движении автобусу и врезался в него / Фото Броварского районного управления полиции
Как случилась авария
- Водитель Volkswagen Transporter во время разворота не отдал преимущество в движении автобусу "Киев – Пуховка".
- В результате он спровоцировал аварийную ситуацию и допустил столкновение.
- Пятеро пострадавших были доставлены в местную больницу с различными травмами.
С места происшествия 5 человек госпитализированы в больницу / Фото Броварского районного управления полиции
Рейсовый автобус получил серьезные повреждения из-за столкновения с автомобилем / Фото Броварского районного управления полиции
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Текст публикации Броварского районного управления полиции:
Полицейские Броварщины устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадали трое несовершеннолетних и двое взрослых
Сегодня в 13:30 в Броварское районное управление полиции поступило сообщение о том, что в селе Погребы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса БАЗ и автомобиля Volkswagen Transporter.
Как выяснили правоохранители, водитель автомобиля Volkswagen Transporter совершая маневр разворота не предоставил преимущество в движении автобусу с сообщением "Киев – Пуховка", в результате чего произошло столкновение.
В настоящее время двоих взрослых и трех несовершеннолетних доставили в местную больницу. На месте происшествия работают работники Броварского райуправления полиции и медики. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.