ДТП произошло днем ​​7 августа в Киевской области неподалеку от села Победа. Mersedes и Renault столкнулись лоб в лоб на большой скорости.

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От удара части машин разбросало по всей дороге, а сами машины оказались на полосе для движения и на обочине.

Тела погибших вырезали из машины

Спасателей, медиков и полицейских на место аварии вызвали другие участники дорожного движения, которые увидели инцидент.

Водитель и пассажир Renault в результате столкновения погибли на месте происшествия. Их тела зажало в разбитой машине. Доставали их чрезвычайники с помощью спецсредств.

Владельцу Mersedes повезло больше. Его с многочисленными травмами госпитализировали в Броварскую центральную районную больницу.

На месте происшествия работают следователи, которые выясняют все обстоятельства смертельного инцидента. Кто именно из водителей нарушил правила дорожного движения, пока неизвестно.

По факту ДТП с погибшими они должны открыть соответствующее уголовное производство. За совершение подобной аварии Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде от 5 до 10 лет лишения свободы с запретом вождения на 3 года после освобождения.

Смотрите видео с места ужасного смертельного ДТП под Киевом: