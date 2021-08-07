ДТП сталася вдень 7 серпня у Київській області неподалік від села Перемога. Mersedes та Renault зіштовхнулися лоб у лоб на шаленій швидкості.

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Від удару частини автівок розкидало по всій дорозі, а самі машини опинилися на смузі для руху та на узбіччі.

Тіла загиблих вирізали з машини

Рятувальників, медиків та поліцейських на місце аварії викликали інші учасники дорожнього руху, які побачили інцидент.

Водій та пасажир Renault внаслідок зіткнення загинули на місці події. Їх тіла затисло у понівеченій автівці. Діставали їх надзвичайники за допомогою спецзасобів.

Власнику Mersedes пощастило більше. Його з численними травмами госпіталізували до Броварської центральної районної лікарні.

На місці події працюють слідчі, які з'ясовують всі обставини смертельного інциденту. Хто саме з водіїв порушив правила дорожнього руху, наразі невідомо.

За фактом ДТП із загиблими вони мають відкрити відповідне кримінальне провадження. За скоєння подібної аварії Кримінальний кодекс передбачає покарання у вигляді від 5 до 10 років позбавлення волі із забороною керування на 3 роки після звільнення.

Дивіться відео з місця жахливої смертельної ДТП під Києвом: