Под Киевом пешеход перебегал трассу и погиб под колесами грузовика: ужасные кадры

На Брест-Литовском шоссе под Киевом утром 19 января случилась смертельная авария. Там под колесами грузовика погиб пешеход.

По словам свидетелей, трагедия произошла перед мостом возле остановки "Укрчастотнадзор". Мужчина попал под машину DAF, которая двигалась в сторону Киева.

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Сэкономленные секунды стоили жизни

Погибший якобы решил перебежать дорогу в неустановленном месте возле разворота на село Чайки. При этом прямо над местом трагедии есть пешеходный мост, предназначенный для этого.

К сожалению, удар грузовика оказался фатальным, и пострадавший скончался мгновенно. Судя по фото, он получил открытую черепно-мозговую травму.

Для выяснения всех обстоятельств жуткого ДТП, на место прибыла следственно-оперативная группа и полиция.

Водителей предупредили об усложнении движения на этом отрезке трассы.



Мужчина попал под колеса грузовика, перебегая дорогу / Фото dtp.kiev.ua



Пострадавший погиб мгновенно из-за сверхтяжелых травм головы / Фото dtp.kiev.ua

Под Киевом пешеход погиб под колесами грузовика: видео

Тексты публикаций dtp.kiev.ua:

Смертельное дорожно-транспортное происшествие на Брест-Литовском шоссе в сторону Киева (перед мостом, "Укрчастотнадзор"): есть погибшие. На месте полиция и следственно-оперативная группа. Движение затруднено. Будьте внимательны и осторожны.

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Фото с места смертельного дорожно-транспортного происшествия в Киеве на Житомирской трассе, возле разворота на Чайки. Грузовик DAF в левом ряду сбил пешехода, который пытался перебежать дорогу в неположенном месте под пешеходным мостом.