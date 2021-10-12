Под Киевом водитель легковушки вылетел на встречку и врезался в "Камаз": тело зажало обломками

Под Киевом случилась смертельная авария с Mitsubishi Lancer и "Камазом". Водитель легковушки вылетел на встречную полосу и на полном ходу врезался в грузовик. Трагедия случилась ночью 11 октября.

Известно, что машины не разминулись в километре от контрольно-пропускного пункта на Житомирской трассе – на улице Героев Обороны в направлении Белогородки.

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Водитель легковушки на большой скорости влетел в грузовик под Белогородкой / Фото dtp.kiev.ua



Смертельное столкновение произошло возле Житомирской трассы / Фото dtp.kiev.ua

Смерть в металлической ловушке

Водителя легковушки от мощного удара зажало между обломками его авто. На момент прибытия медиков мужчина был еще жив.

Врачи ввели ему обезболивающее и поставили капельницы, однако спасти пострадавшего не удалось. Когда на место аварии приехали спасатели, они доставали из искореженной машины уже тело.



От удара легковушка превратилась в груду металла / Фото dtp.kiev.ua



Медики не смогли спасти пострадавшего, которого зажало обломками авто / Фото dtp.kiev.ua

Жуткое столкновение поезда с комбайном: еще одна резонансная авария

В Киевской области водитель комбайна спровоцировал столкновение с поездом Бахмут – Львов. Он выехал на пути, стараясь успеть проскочить. В результате повреждения получили шесть вагонов и локомотив. К счастью, никто из людей не пострадал.