На Подоле автомобиль сбил школьника, перебегавшего дорогу: ребенка забрали в "Охматдет"

В Киеве по улице Константиновской (Подольский район) 10-летнего школьника сбила машина. Это произошло 6 декабря.

Поскольку родителей рядом с ребенком не было, неравнодушные прохожие решили не ждать их и немедленно вызвали на место медиков.

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Пренебрежение правилами привело к несчастью

Мальчик якобы перебегал дорогу, не оглядываясь по сторонам.

На него наехала легковушка Mazda.

Ребенок выжил, однако получил серьезные травмы: он плакал и не мог встать на ноги.

Поэтому пострадавшего госпитализировали в столичную больницу "Охматдет".

Мальчик на самокате оказался под колесами на тротуаре: подобное

В конце октября водитель кроссовера Citroen совершил наезд на ребенка в Ирпене. Мальчик ехал на самокате по тротуару, но водителя по неизвестным причинам тоже туда занесло.

В Киеве на Подоле мальчик попал под автомобиль: видео

Текст публикации dtp.kiev.ua:

В Киеве на улице Константиновской мальчик лет 10 побежал, не оглядываясь, через дорогу и попал под машину Mazda. Жив, встать не может, забрали в "Охматдет". Родителей ждать не стали, потому что пострадал сильно. Но обычно ждут.