Полицейского, совершившего пьяное двойное смертельное ДТП под Киевом, взяли под стражу

Полицейский, который 4 декабря спровоцировал аварию с двумя погибшими на Вышгородщине, был заключен под стражу. При этом ему не разрешили вносить залог, чтобы выйти из следственного изолятора.

Подозреваемый являлся начальником сектора одного из районных управлений полиции Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

К теме Под Киевом полицейский устроил ДТП, в котором погибли два человека

Должность не спасет от тюрьмы

Если вина полицейского будет доказана, то ему грозит 7 – 12 лет заключения и лишение права управлять транспортом на 7 – 10 лет. В частности, мужчину подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем гибель нескольких человек.



Жертвами жуткой аварии стали двое молодых людей / Фото Киевской областной прокуратуры

Полицейский был за рулем нетрезвым / Фото Киевской областной прокуратуры

Что известно о резонансной аварии

Изрядно выпив, полицейский сел за руль Volkswagen Passat, проигнорировал красный сигнал светофора и врезался в ЗАЗ Таврию на перекрестке улиц в селе Новые Петровцы.

Жертвами рокового столкновения стали два человека из этой легковушки.

В частности, погибли пассажиры – 23-летний парень, скончавшийся на месте трагедии, и 22-летняя девушка, которую пытались спасти в больнице, но не смогли.

Государственное бюро расследований 6 декабря объявило правоохранителю о подозрении.

Пьяный майор искалечил трех курсанток: смотрите видео с похожей историей

Текст публикации Киевской областной прокуратуры:

Арест без альтернативы внесения залога – взято под стражу полицейского, подозреваемого в смертельном дорожно-транспортном происшествии в Киевской области.

По ходатайству Киевской областной прокуратуры судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога начальнику сектора одного из районных управлений полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области, который подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель нескольких человек (часть 4 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, что по данным следствия, полицейский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя собственным автомобилем Volkswagen Passat, проехал на красный сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем "ЗАЗ Таврия" на перекрестке улиц в селе Новые Петровцы Вышгородского района, Киевской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия один из пассажиров "Таврии" погиб на месте происшествия, другой – скончался в больнице.

Досудебное расследование осуществляется следователями территориального управления ГБР, расположенного в Киеве.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от семи до десяти лет.