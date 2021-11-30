В полиции рассказали, как погрузчик врезался в самолет в "Борисполе"

В полиции раскрыли обстоятельства инцидента с самолетом, которым иногда летает команда Шахтер. Утром 28 ноября в него врезался ленточный погрузчик.

По словам правоохранителей, сейчас обе компании-участницы досадной аварии разбираются в ситуации. Кроме того, служба контроля безопасности полетов аэропорта передала информацию в Государственную авиационную службу Украины.

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Торопились выгрузить багаж

Самолет, который получил повреждения, как раз проходил наземное обслуживание.

В 9:19 к нему приблизился погрузчик. Его подогнали к багажному отсеку другого авиалайнера.

Однако, совершая маневр, он задел и повредил воздухозаборник правого двигателя самолета SkyUp.

Из-за этого рейс Киев – Ереван вылетел с задержкой в 1 час 11 минут.

Кроме того, для его осуществления пришлось искать другое воздушное судно.



Из-за повреждения воздухозаборника на рейс в Ереван пришлось искать новый самолет / Фото "Киева оперативного"

Текст публикации Бориспольского районного управления полиции:

Разъяснения относительно задержки рейса в аэропорту "Борисполь". 28 ноября в 9:19 на стоянке самолетов в аэропорту "Борисполь" во время наземного обслуживания рейса одной из авиакомпаний ленточный погрузчик при подъезде к переднему багажному отсеку воздушного судна повредил воздухозаборник правого двигателя. Это стало причиной задержки рейса в Ереван на 1 час 11 минут. Воздушное судно пришлось заменить.

По факту этого инцидента служба контроля безопасности полетов государственного предприятия Международный аэропорт "Борисполь" проинформировала Государственную авиационную службу Украины (в соответствии с требованиями действующей нормативной базы).

Сейчас представители компаний-участниц происшествия устанавливают все обстоятельства инцидента.