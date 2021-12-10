Полиция объявила первые подозрения за погром в баре "Хвылевой"
Источник:сайт МВД
Правоохранители объявили о подозрениях двум несовершеннолетним, которые принимали участие в погроме бара "Хвылевой" на Подоле. Детали расследования обнародовали 10 декабря.
Всего они установили примерно 30 человек, которые причастны к этому инциденту. Полицейские уже провели обыски дома у нескольких фигурантов громкого дела. В процессе они изъяли вещественные доказательства совершенного правонарушения.
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Что будет с вандалами
- Первые подозрения объявили ребятам 2005 и 2006 годов рождения.
- Им инкриминируют хулиганство с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.
- Подросткам грозит 3 – 7 лет за решеткой. Вскоре им должны избрать меры пресечения.
МВД показало кадры погрома в баре "Хвылевой":
Коротко о нападении на заведение
Досадный случай произошел вечером 26 ноября. Группа молодых людей с битами разбила в баре "Хвылевой" окна и мебель на террасе и попыталась прорваться внутрь помещения. Когда им это не удалось, злоумышленники забрызгали людей внутри через побитые стекла слезоточивым газом и скрылись. По горячим следам полиции удалось задержать 12 агрессивных нападавших.
Впоследствии коллектив бара рассказал, что во время нападения звучали обидные фразы, мат и даже угрозы физической расправы. Нападавшие были настолько дерзкими, что избили даже охранников заведения.
На погром отреагировала группа народных депутатов, подписавших обращение в МВД с просьбой вмешаться в ситуацию.