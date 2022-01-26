Сбили курьера на моноклессе: полиция взялась за очередную выходку блоггерши "Тишины"

Правоохранители нашли пилота моноколеса, которого на немалой скорости сбил водитель Porsche. В салоне машины в момент ДТП сидела скандальноизвестная блогер Мария Семенова, более известная как "Тишина".

Мажорша, которая неоднократно участвовала в бесчинствах, снова выложила запись совершения преступления в соцсети. На этот раз в полиции вновь заявили, что постараются привлечь к ответственности хотя бы водителя Porsche.

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Гневный пост по поводу наглого поведения мажоров и самой "Тишиной" посвятил советник министра внутренних дел Антон Геращенко. По его словам, наказать Марию Семенову по этому инциденту правоохранители никак не смогут.

Пострадавшему никто не заплатил

Геращенко отметил, что все заявления Семеновой о том, что пилот моноколеса, которого сбил вероятно нетрезвый водитель, получил деньги в виде компенсации. Молодой человек, по словам блогера, якобы не имеет претензий к владельцу Porsche.

Как выяснилось, эта информация не соответствует действительности. Никаких материальных или моральных убытков "Тишина" и ее друзья потерпевшему не компенсировали.

В полицию пострадавший по неизвестным причинам не обращался.

Заместитель главы МВД связался с потерпевшим после того, как контакты ему предоставил Константин Андриюк. Геращенко якобы сконтактировал пострадавшего с Андреем и с полицейскими, которые искали водителя "немца".

Водитель будет отвечать и за совершение ДТП и за оставление места ДТП!

А его подруге спасибо за то, что она запечатлела и выложила в соцсети факты его правонарушения. К сожалению, сама блогер не понесет ответственности и мы не сможем уже установить был ли водитель под действием алкоголя или наркотиков во время ДТП,

– отметил Геращенко.

Водителю Porsche грозит 340 гривен штрафа за совершение аварии, а также 255 гривен за побег с места аварии. Кроме того, виновника ДТП могут приговорить к 30 – 40 часам общественных работ или к 10 – 15 суткам ареста.

Известна ли блогер "Тишина"

Киевская мажорша стала известной, как только ей исполнилось 18. Она с друзьями арендовала дорогие квартиры и крушила их на видео. Впоследствии девушка пыталась покончить с собой в прямом эфире, однако ее спасли патрульные.

Вскоре после этого "Тишина" устроила стрельбу на заправке. На этом выходки блогера не закончились. Она уехала в Россию, но вернулась и сразу оказалась в центре скандала. Девушка заявила о "возвращении в с*аную Юкрейн".

1 мая 2021 года Мария вместе со своей подругой попала в ДТП на бульваре Леси Украинки в Печерском районе столицы. Известно, что обе девушки были в нетрезвом состоянии. Подруга Марии погибла на месте, а вот саму горе-блогершу госпитализировали в больницу.