Она набросилась с оскорблениями и криком на провизора, которая ее обслуживала. Несмотря на то, что женщина говорила спокойно, нарушительница отвечала ей только в хамской манере.

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На корректное замечание женщина отреагировала криками и обидами / Скриншот видео

Унижала фармацевта и зацепила даже мать

Обратившись к покупателю, провизор услышала в свой адрес кучу грубых высказываний. Женщина обозвала ее "полной дурой", а также оскорбительно высказалась о матери, которая, мол, "выплодила необразованную с**куху".

На просьбу надеть маску неадекватная клиентка ответила, что ходит так, как хочет. Покидая аптеку, нарушительница снимала фармацевта на телефон и кричала, что она теперь будто больше не будет здесь работать.

Женщина нагрубила провизору из-за замечаний о маске: видео

Неадекват без маски угрожал людям пистолетом: похожий инцидент

В Днепре агрессивный мужчина начал угрожать людям пистолетом из-за замечаний в супермаркете. В частности, молодого человека попросили надеть защитную маску. К счастью, охрана магазина вовремя отреагировала и задержала злоумышленника.