Вона накинулася з образами і криком на провізорку, яка її обслуговувала. Попри те, що жінка говорила спокійно, порушниця відповідала їй лише у хамській манері.

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На коректне зауваження жінка відреагувала криками та образами / Скриншот відео

Принижувала фармацевтку і зачепила навіть маму

Звернувшись до покупчині, провізорка почула на свою адресу купу грубих висловів. Жінка обізвала її "повною дурепою", а також образливо висловилась про матір, яка, мовляв "виплодила неосвічену с**уху".

На прохання таки одягти маску неадекватна клієнтка відповіла, що ходить так, як хоче. Залишаючи аптеку, порушниця знімала фармацевтку на телефон й репетувала, що вона тепер буцімто більше не буде тут працювати.

Жінка нагрубила провізорці через зауваження про маску: відео 18+

Неадекват без маски погрожував людям пістолетом: схожий інцидент

У Дніпрі агресивний чоловік почав погрожувати людям пістолетом через зауваження в супермаркеті. Зокрема, молодика попросили одягнути захисну маску. На щастя, охорона магазину вчасно зреагувала і затримала зловмисника.