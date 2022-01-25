Следователи подчеркнули, что угрозы убийства звучали в адрес Огневич со стороны неадеквата довольно долго. Так, в течение 2019 года – января 2022 года он постоянно терроризировал исполнительницу, отправляя ей жуткие сообщения и озвучивая свои планы вживую.

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Последняя капля

Последний инцидент произошел 23 января. Тогда подозреваемый подошел к Огневич на улице и еще раз открыто начал угрожать. Звезда быстро убежала от него на такси, но злоумышленник устроил преследование и в конце концов догнал автомобиль.

Несмотря на то, что его снимали на камеру, он, не пряча лицо, заявил, что "завалит" Огневич, если еще раз увидит по телевизору.

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Преследователем оказался 40-летний мужчина из Черкасской области / Фото Киевской городской прокуратуры

Заявление не заставило себя ждать

В конце концов, певица обратилась к правоохранителям и подала соответствующее заявление. Она подчеркнула, что реально боится не только за свою жизнь, но и за жизнь своей семьи. Ведь агрессивный молодой человек прибегал даже к угрозам ее отцу и сестре.

Полиция вычислила горе-поклонника

Полицейским удалось быстро выяснить, кем был преследователь Огневич. Им оказался 40-летний уроженец Черкасской области, проживающий в Киеве.

Ему инкриминируют совершение уголовного проступка (угроза убийством). Такие действия наказываются арестом сроком до шести месяцев или ограничением свободы сроком до двух лет.