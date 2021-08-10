Прокуратура подсчитала сумму ущерба из-за дрифта на Софиевской площади

Киевская городская прокуратура планирует изъять автомобили, которые дрифтовали на Софиевской площади. Кроме того, правоохранители установили, что такое "шоу" нанесло ущерб исторической части столицы на 50 тысяч гривен.

Детали от прокуратуры

Прокуроры отметили, что 50 тысяч – это пока только приблизительный размер убытков. Известно, что водители 2 автомобилей повредили клинкерное покрытие на площади.

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В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к уголовному преступлению,

– заявили в прокуратуре.

Что грозит нарушителям

ограничение свободы до 5 лет,

лишение свободы до 4 лет.

В Киевской прокуратуре отметили, что памятник Богдану Хмельницкому, возле которого устроили дрифт, является памятником искусства XIX века. В то же время расположенный рядом Софийский собор – памятник архитектуры ХІ века, который входит в Список наследия ЮНЕСКО.

Что известно о скандале

Утром 10 августа на Софиевской площади снимали рекламу для компании Red Bull. Во время нее 2 машины дрифтовали по пешеходной части площади и оставили сильные следы от резины. Известно, что участие в съемках принимала певица Alyona Alyona.

Киевская городская государственная администрация заявила, что разрешения на такие действия не давала. Экс-министр экологии Игорь Шевченко говорил, что разрешение выдал заповедник "София Киевская". Однако там все отрицают.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко возмутился дрифт-шоу в центре столицы. Он предложил представить такое зрелище на площади Святого Петра в Ватикане.

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