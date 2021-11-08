На проспекте Победы сбили полицейского, который оформлял аварию: жуткие кадры ДТП

В Киеве произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие на проспекте Победы, 114/1. Вечером 8 ноября там был сбит полицейский, который оформлял еще одну аварию.

На кадрах, снятых свидетелями, видно, что на месте столкновения сразу трех автомобилей усложнилось движение. Туда прибыли кареты скорой помощи и патрульные экипажи.

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Полицейский оказался в опасной ловушке

Сначала на дороге столкнулись две легковушки. Они включили аварийные сигналы.

Впереди них остановился автомобиль Патрульной полиции. Один из стражей порядка вышел на дорогу и начал заполнять необходимые документы.

В этот момент на полосу вылетел внедорожник и буквально смял Renault Logan.

В результате полицейского зажало между автомобилями.

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Смертельная авария с полицейским в Днепропетровской области: еще одна резонансная катастрофа

В Кривом Роге ГБР начала расследовать смертельную аварию, которую якобы спровоцировал полицейский. Он выехал на встречную полосу, пытаясь обогнать другую машину, и врезался в легковушку ЗАЗ. В результате 40-летний водитель последнего погиб мгновенно.