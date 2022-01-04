Пылает ЮБК: масштабный пожар на Трухановом острове попал на видео
4 января 2022 , 00:50Читати новину українською
Источник:"Информатор"
Масштабный пожар произошел вечером 3 января в Киеве на Трухановом острове. Свидетели говорят, что горел ЮБК.
Речь идет о так называемом "Южном берегу Киева" – развлекательном комплексе. Предварительно, огонь охватил 600 "квадратов".
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Пожар на Трухановом острове: что известно
Вечером понедельника, 3 января, в Киеве произошел пожар.
По рассказам очевидцев (снявших пожар на видео) в сети, огонь охватил развлекательный комплекс ЮБК ("Южный берег Киева").
Пока известно, что:
- Площадь пожара – примерно 600 квадратных метров.
- Спасатели узнали о нем по вызову в 23:30.
- На месте они увидели, что горит дом 20 на 30 метров.
- Тушили огонь 3 пожарные машины и 15 специалистов соответствующих служб.
Информации о пострадавших не было.
В этот же день:
- В Вышгороде под Киевом произошел масштабный пожар в многоэтажке.
- Также не утихает пожар в здании парламента ЮАР, который начался еще 2 января.
- На Закарпатье в доме директора канала прогремел взрыв и вспыхнул пожар.
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