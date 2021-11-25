Пытались реанимировать: сын Омельченко назвал причину смерти отца
Источник:ТСН
Сын Александра Омельченко рассказал детали смерти своего отца. Он подтвердил уже распространенное предположение о причинах смерти политика и экс-мера столицы.
Александр Омельченко младший рассказал, что у его отца было сразу несколько заболеваний. Мол, пытались реанимировать, однако это было безрезультатно.
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Не захотел назвать все болезни
По словам мужчины, политик умер от коронавируса. Кроме этого, у него были сопутствующие заболевания, однако их перечень не обнародуют.
Умер отец от коронавируса. Не хочу рассказывать обо всех его болезнях. Пытались реанимировать, но ничего не смогли сделать,
– сказал сын покойного экс-мэра.
О попадании политика в больницу с COVID-19 сообщили еще 18 ноября. Тогда он болел уже 11 дней и имел поражение большой части легких.
Главное о смерти Омельченко
Бывший мэр столицы отошел в вечность на 84-м году жизни. Его не стало 25 ноября. Первым об этом сообщил президент "Лико-холдинга" Игорь Лысов.
Впоследствии это прокомментировал и нынешний мэр Киева Виталий Кличко. Он поделился теплыми воспоминаниями, которые связаны с Александром Омельченко.