Ракетный обстрел Киева: полиция задержала двух вероятных корректировщиков
Украинские полицейские задержали вероятных корректировщиков после обстрела многоэтажки в Киеве. Подозреваемые фотографировали последствия ракетного удара по Шевченковскому району.
Подозреваемые фотографировали последствия обстрела
Об этом в эфире канала "Рада" рассказал первый заместитель главы МВД Евгений Енин, сообщает 24 канал. Он заявил, что полицейские задержали двух подозреваемых.
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По словам Енина, возможные пособники России фотографировали последствия ракетного удара по Шевченковскому району столицы.
Буквально вчера после взрывов, произошедших в Шевченковском районе Киева, Нацполицией были задержаны по меньшей мере два подозреваемых, которые осуществляли фотосъемку последствий разрыва ракет на территории Шевченковского района. И так же их дальнейшее передвижение на российские мобильные терминалы,
– рассказал он.
По словам первого заместителя Дениса Монастырского, обзор телефонов подозреваемых подтвердил, что они подписаны на многочисленные ресурсы сепаратистского и пророссийского характера.
Телефоны подозреваемых проверит Киберполиция
Кроме того, Енин заявил, что у подозреваемых специфические группы в телеграме и телефонной книге. Он отметил, что более подробно телефоны задержанных проанализируют в Киберполиции.
В частности, там проанализируют мобильные устройства на предмет удаленных материалов, чтобы получить доказательства уголовного преследования.
Российские военные нанесли ракетный удар по Киеву: коротко
- Войска агрессора вечером 28 апреля крылатыми ракетами ударили по Киеву. Враг запустил 5 ракет, две из которых попали в Шевченковский район.
- К сожалению, одна российская ракета попала в многоэтажку. В результате обстрела погибла журналистка "Радио Свобода" Вера Гирич.
- Также известно, что четыре человека – госпитализированы.
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