"Риэлтор" от Бога: на Лесном массиве сдают комнату-балкон за 4 тысячи

В сети появилось объявление о сдаче в аренду комнаты-балкона, за которую владелец просит 4 тысячи гривен. Такие "апартаменты" предлагают снять на Лесном массиве в Киеве.

После того, как сообщение получило огласку, владелец удалил его. Однако пользователи успели сделать скриншот и показали киевлянам, как выглядит "смарт"-жилье.

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На балконе умудрились вместить полки, ящики, стол и шкаф / Фото из фейсбука Дмитрия Макагона

Будущим жителям предлагают спать на кровати, которая трансформируется в кресло / Фото из фейсбука Дмитрия Макагона

Дом для Дюймовочки

На фото видно, что на балконе установлены полки, письменный стол, стул, шкаф и кровать. Кроме того, туда умудрились вместить вазон и зеркало.

Поторопитесь успеть! Снять комнату – она же застекленный балкон, на Лесном за 4 тысячи. Страна стартапов,

– с сарказмом отметил киевлянин, заметивший объявление и поделившийся им.

Показательно, что владелец квартиры предложил заселиться в такую ​​"рукавичку" только девушкам. По его словам, в других комнатах уже живут люди.

Среди преимуществ жилья он перечислил наличие бытовой техники, отдельной туалетной и ванной комнат, кухни, близкое расположение остановки транспорта и супермаркета.

Объявления о сдаче в аренду комнаты-балкона за 4 тысячи гривен / Фото из фейсбука Дмитрия Макагона

Владелец жилья утверждает, что комната-балкон будет запираться на ключ / Фото из фейсбука Дмитрия Макагона

Текст публикации Дмитрия Макагона:

Поторопитесь успеть! Снять комнату – она же застеклен балкон, на Лесном за 4 тысячи. Страна стартапов.