Показательно, что это – не единственная ошибка в рекламной публикации. Например, его авторы проигнорировали правила новой редакции украинского правописания и написали слово "пресс-секретарь" с дефисом.

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Флаг Украины изменили цвета

На рекламном баннере, где желающим предлагали приобщаться к освоению новой профессии, изображено здание Верховной Рады. Однако на ее куполе развевается не сине-желтый флаг, а желто-синий. По непонятным причинам авторы сообщения решили перевернуть главный символ государства на иллюстрации.

Ошибка рекламщиков возмутила пользователей соцсети / Скриншот страницы

Репутация пострадала

Несмотря на обещания организаторов курса подготовить квалифицированных коммуникационщиков органов государственной власти, пользователи соцсети к этому отнеслись скептически.

В комментариях они выразили свое возмущение грубой ошибкой в рекламе и заметили, что больше не имеют никакого желания знакомиться с программой учебного интенсива.