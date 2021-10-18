Показово, що це – не єдина помилка у рекламному дописі. Наприклад, його автори проігнорували правила нової редакції українського правопису і написали слово "прессекретар" із дефісом.

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Прапору України змінили кольори

На рекламному банері, де охочим пропонували долучатися до опанування нової професії, зображено будівлю Верховної Ради. Однак на її куполі майорить не синьо-жовтий прапор, а жовто-синій. З незрозумілих причин автори допису вирішили перевернути головний символ держави на ілюстрації.



Помилка рекламників обурила користувачів соцмережі / Скриншот сторінки

Репутація постраждала

Попри обіцянки організаторів курсу підготувати кваліфікованих комунікаційників органів державної влади, користувачі соцмережі до цього поставилися скептично.

У коментарях вони висловили своє обурення грубою помилкою в рекламі й зауважили, що більше не мають жодного бажання знайомитися із програмою навчального інтенсиву.