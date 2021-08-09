Шлюз Киевского водохранилища находится в ужасном состоянии: видео
Источник:"Киев оперативный"
Жители Киевщины, которые проплывали через судоходный шлюз, изрядно перепугались. Поскольку техническое состояние конструкции находится в совершенно ужасном состоянии.
Соответствующее видео появилось в соцсетях 7 августа. Запись начали обсуждать тысячи киевлян, поскольку возможная авария на шлюзе может привести к ужасной катастрофе.
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Подчиняется шлюз Государственному предприятию водных путей "Укрводшлях".
Левый берег может смыть
- На записи, которую сделали жители Киевщины, видно, что на отдельных участках шлюза образовались огромные дыры. Кроме того, общее состояние бетона конструкции также трудно оценить как хорошее.
- Может ли произойти трагедия из-за подобного состояния шлюза, неизвестно. Однако жители столицы отмечают, что в случае выхода воды через дамбу водохранилища может затопить может почти весь Левый берег столицы.
- Когда проводили реконструкцию шлюза, также неизвестно. В эксплуатацию его вводили в 1964 – 1966 годах.
В самом предприятии "Укрводшлях" по просьбе 24 канала прокомментировать ситуацию отреагировали достаточно агрессивно. Диспетчер прокричал, что руководство не давало ему полномочий предоставлять кому-то их телефоны, а сам он говорить о состоянии шлюза не будет.
Смотрите видео состояния Киевского судоходного шлюза: