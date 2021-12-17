На Шулявке девушка перебегала дорогу и оказалась под колесами авто

На столичной Шулявке утром 17 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие. Под колесами авто Subaru оказалась девушка.

Потерпевшая якобы пыталась перебежать дорогу на улице Александра Довженко в неустановленном месте. В конце концов водитель не успел среагировать и сбил ее.

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Сэкономленные секунды вылились в борьбу за жизнь

После наезда девушка выжила, но серьезно травмировалась. По информации телеграм-канала "Киев Оперативный", она впала в кому. На кадрах с места инцидента видно, что потерпевшая лежит среди дороги и не может встать. Рядом с ней были неравнодушные горожане. Они вызвали скорую помощь, которая оперативно приехала.

Две мгновенные смерти из-за нарушения правил

На Житомирской трассе в ночь на 17 декабря произошла двойная авария с двумя жертвами. Там грузовики одновременно сбили насмерть мужчин, которые также перебегали дорогу в неположенном месте. От полученных травм они скончались мгновенно. На месте ДТП образовалась большая пробка.

На Шулявке авто сбило девушку, которая перебегала дорогу: видео

Момент наезда авто на девушку: видео – Внимание! Кадры 18 + не для впечатлительных

Текст публикации dtp.kiev.ua:

Сбита пешеходка! На улице Александра Довженко девушка перебегала дорогу и попала под колеса Subaru. Жива, травмирована, только что прибыла скорая помощь. Даже если вы спешите на маршрутку, цените здоровье, не переходите дорогу в неустановленных для перехода местах!