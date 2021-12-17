Потерпіла нібито намагалася перебігти дорогу на вулиці Олександра Довженка в невстановленому місці. Зрештою водій не встиг зреагувати і збив її.

Схоже На Подолі авто збило школяра, який перебігав дорогу: дитину забрали в "Охматдит"

Зекономлені секунди вилилися у боротьбу за життя

Після наїзду дівчина вижила, але серйозно травмувалася. За інформацією телеграм-каналу "Київ оперативний", вона впала в кому. На кадрах з місця інциденту видно, що потерпіла лежить серед дороги і не може підвестися. Поруч з нею були небайдужі містяни. Вони викликали швидку допомогу, яка оперативно приїхала.

Дві миттєві смерті через порушення правил

На Житомирській трасі в ніч проти 17 грудня сталася подвійна аварія із двома жертвами. Там вантажівки одночасно збили на смерть чоловіків, які також перебігали дорогу в недозволеному місці. Від отриманих травм вони померли миттєво. На місці автопригоди утворився великий затор.

На Шулявці авто збило дівчину, яка перебігала дорогу: відео

Момент наїзду авто на дівчину: відео – Увага! Кадри 18+ не для вразливих

Текст публікації dtp.kiev.ua:

Збито пішохідку! На вулиці Олександра Довженка дівчина перебігала дорогу та потрапила під колеса Subaru. Жива, травмована, щойно прибула швидка допомога. Навіть якщо ви поспішаєте на маршрутку, цінуйте здоров'я, не переходьте дорогу у невстановлених для переходу місцях!