Скандальные инсталляции на Аллее Небесной Сотни: Музей Майдана удалил упоминания о Минкульте
Источник:"Музей Революции Достоинства"
Пресс-служба Музея Революции Достоинства немного отредактировала свой релиз – объяснение о советских инсталляциях на Аллее Героев Небесной Сотни. Из текста убрали упоминание о Минкульте, однако появился абзац о КГГА.
Вероятно, что скандал используют в политических играх между местной и центральной властями. Интересно, что на странице Музея в фейсбуке сохранился первый вариант объяснения.
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В нем говорится о том, что организаторами мероприятий по празднованию 30-й годовщины провозглашения Независимости Украины является, в частности Министерство культуры и информационной политики. Эта информация исчезла с сайта Музея.
Музей и ОП обвиняют Кличко
В Минкульте, кстати, так и не прокомментировали скандал. Впрочем, в Офисе Президента заявили, что "пересмотрят творческую концепцию" после этих событий и в очередной раз обвинили Виталия Кличко.
Советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что городская власть Киева не могла не знать об установлении инсталляций с советскими мотивами на Аллее Героев Небесной Сотни.Обратите внимание! В то же время на сайте Музея в пресс-релизе добавили о том, что "согласно правилам проведения публичных мероприятий в центре Киева, такие мероприятия соглашаются в КГГА, а балансодержателей территории, на которой проходят мероприятия, ставят в известность. Администрации Музея о таких мероприятиях официально никто не сообщал".
Кличко обвиняет Офис президента
Виталий Кличко же обвиняет центральную власть в том, что произошло и осудил использование элементов ностальгии по СССР на Аллее Героев Небесной Сотни.
Я считаю, что на месте, где погибли украинские патриоты, неуместны символы ностальгии по Советскому Союзу,
– написал мэр столицы в своем телеграме.
Текст публикации Виталия Кличко:
Друзья! Касательно "инсталляции" на Аллее Героев Небесной Сотни. Руководство Национального Мемориального комплекса Героев Небесной сотни – Музея Революции Достоинства подтвердило, что установка "инсталляции" была согласована с ним.
Город не выдавал никаких разрешительных документов на подобные перформансы.
Организацией празднования Дня Независимости, в частности, концепцией и декорациями для праздничных мероприятий занимается Офис Президента.
Распоряжением КГГА к празднованию 30-летия Независимости Украины на Аллее Героев Небесной Сотни предусмотрено только возложение цветов.
Что произошло на Аллее Героев Небесной Сотни: предыстория
- 17 августа журналист Богдан Кутепов и другие его коллеги начали возмущаться из-за того, что увидели на Аллее Героев Небесной Сотни. Там монтировали декорации к празднованию Дня независимости.
- Внимание журналистов привлекли советские аппараты с водой и макеты квартир тех времен. Все эти объекты закрывали фотографии погибших. Возник скандал.
- Виталий Кличко сообщил, что разрешение на инсталляции не давали, а согласовали их с Музеем Революции Достоинства.
- На место прибыли представители КГГА, полиция и депутаты.
- Возникла потасовка, потому что активисты начали просто сносить эти объекты.
- Полиция жестко задержала этих людей.
- В конце концов с Аллеи убрали провокационные инсталляции.