Ймовірно, що скандал використовують у політичних іграх між місцевою й центральною владами. Цікаво, що на сторінці Музею у фейсбуці зберігся перший варіант пояснення.

До теми На Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві встановили символи ностальгії за СРСР: виник скандал

У ньому йдеться про те, що організаторами заходів з відзначення 30-ї річниці проголошення Незалежності України є зокрема Міністерство культури та інформаційної політики. Ця інформація зникла із сайту Музею.

Музей та ОП звинувачують Кличка

В Мінкульті, до речі, так й не прокоментували скандал. Втім, в Офісі Президента заявили, що "переглянуть творчу концепцію" після цих подій та вкотре звинуватили Віталія Кличка.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що міська влада Києва не могла не знати про встановлення інсталяцій з радянськими мотивами на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Зверніть увагу! Водночас на сайті Музею у пресрелізі додали про те, що "згідно з правилами проведення публічних заходів у центрі Києва, такі заходи погоджуються у КМДА, а балансоутримувачів території, на якій відбуваються заходи, ставлять до відома. Адміністрації Музею про такі заходи офіційно ніхто не повідомляв".

Кличко звинувачує Офіс президента

Віталій Кличко, своєю чергою, звинувачує центральну владу у тому, що сталось й засуджує використання елементів ностальгії за СРСР на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Я вважаю, що на місці, де загинули українські патріоти, не доречні символи ностальгії за Радянським Союзом,

– написав міський голова столиці у своєму телеграмі.

Текст публікації Віталія Кличка:

Друзі! Щодо "інсталяції" на Алеї Героїв Небесної Сотні. Керівництво Національного Меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції Гідності підтвердило, що встановлення "інсталяції" було погоджене з ним.

Місто не видавало жодних дозвільних документів на подібні перформанси.

Організацією відзначення Дня Незалежності, зокрема, концепцією та декораціями для святкових заходів опікується Офіс Президента.

Розпорядженням КМДА до відзначення 30-річчя Незалежності України на Алеї Героїв Небесної Сотні передбачене тільки покладання квітів.

Що сталось на Алеї Героїв Небесної Сотні: передісторія