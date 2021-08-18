Вероятно, что скандал используют в политических играх между местной и центральной властями. Интересно, что на странице Музея в фейсбуке сохранился первый вариант объяснения.

К теме На Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве установили символы ностальгии по СССР: возник скандал

В нем говорится о том, что организаторами мероприятий по празднованию 30-й годовщины провозглашения Независимости Украины является, в частности Министерство культуры и информационной политики. Эта информация исчезла с сайта Музея.

Музей и ОП обвиняют Кличко

В Минкульте, кстати, так и не прокомментировали скандал. Впрочем, в Офисе Президента заявили, что "пересмотрят творческую концепцию" после этих событий и в очередной раз обвинили Виталия Кличко.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что городская власть Киева не могла не знать об установлении инсталляций с советскими мотивами на Аллее Героев Небесной Сотни.

Обратите внимание! В то же время на сайте Музея в пресс-релизе добавили о том, что "согласно правилам проведения публичных мероприятий в центре Киева, такие мероприятия соглашаются в КГГА, а балансодержателей территории, на которой проходят мероприятия, ставят в известность. Администрации Музея о таких мероприятиях официально никто не сообщал".

Кличко обвиняет Офис президента

Виталий Кличко же обвиняет центральную власть в том, что произошло и осудил использование элементов ностальгии по СССР на Аллее Героев Небесной Сотни.

Я считаю, что на месте, где погибли украинские патриоты, неуместны символы ностальгии по Советскому Союзу,

– написал мэр столицы в своем телеграме.

Текст публикации Виталия Кличко:

Друзья! Касательно "инсталляции" на Аллее Героев Небесной Сотни. Руководство Национального Мемориального комплекса Героев Небесной сотни – Музея Революции Достоинства подтвердило, что установка "инсталляции" была согласована с ним.

Город не выдавал никаких разрешительных документов на подобные перформансы.

Организацией празднования Дня Независимости, в частности, концепцией и декорациями для праздничных мероприятий занимается Офис Президента.

Распоряжением КГГА к празднованию 30-летия Независимости Украины на Аллее Героев Небесной Сотни предусмотрено только возложение цветов.

Что произошло на Аллее Героев Небесной Сотни: предыстория