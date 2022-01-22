Софийскую и Михайловскую площади соединили 500-метровым флагом, – впечатляющие фото

В Киеве Софийскую и Михайловскую площади соединили 500-метровым украинским флагом. Это произошло в рамках акции "Скажи Украине да" (SayYEStoUkraine).

Это стало продолжением акции "Скажи Путину нет" (SayNOtoPutin). Акцию организовали в День Соборности Украины, 22 января.

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В Киеве две площади соединили 500-метровым флагом

Организаторы акции объяснили, что "Скажи Украине да" – это мировая цепь соборности украинцев.



В День Соборности люди собрались возле Софийского собора / Фото Валентины Полищук, 24 канал

В Киеве люди собрались на Софийской площади и развернули 500-метровый флаг аж до Михайловского Златоверхого собора.



Люди в День Соборности развернули 500-метровый флаг / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Украинцы развернули 500-метровый флаг от Софиевского до Михайловского собора / Фото Валентины Полищук, 24 канал​



Украинцы развернули флаг между двумя соборами / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Украинцы вышли на акцию "Скажи Украине да" / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Несмотря на непогоду, люди развернули большой флаг в центре Киева / Фото Валентины Полищук, 24 канал​



Украинцы отметили День Соборности Украины / Фото Валентины Полищук, 24 канал



22 января 103 года назад провозгласили Акт Злуки УНР и ЗУНР / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Украинцы развернули флаг от одного до второго собора / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Во время мероприятия участники призвали западных партнеров:

усилить военную помощь для Украины;

превентивно применить санкции против России;

заблокировать "Северный поток-2";

содействовать Украине в приближении к НАТО.

После этого участники акции почтили память погибших во время войны на Донбассе украинских воинов. Они собрались у Стены памяти погибших за Украину воинов. Люди падали на колени, ставили лампадки и почтили погибших.



Украинцы пришли к Стене памяти погибших за Украину воинов / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Люди почтили память воинов / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Участники акции отдали дань уважения защитникам / Фото Валентины Полищук, 24 канал



После акции люди почтили память Небесной сотни / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Украинцы принесли лампадки к Стене памяти / Фото Валентины Полищук, 24 канал

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