Именно 21 января 1990 года состоялась живая цепь, объединившая Львов и Киев. Как в этом году украинцы отмечают праздник в столице и других городах Украины, читайте в тексте.

Заметьте Единство – это принципиальная ценность для нас, – обращение Зеленского в День Соборности

Зеленский возложил цветы к памятнику Президенту УНР

Владимир Зеленский в Киеве возложил цветы к памятнику выдающемуся государственному деятелю, Президенту УНР Михаилу Грушевскому и вспомнил, что 22 января 1919 года торжественное событие на Софийской площади в Киеве собрало десятки тысяч украинцев.

Провозглашение Акта Злуки – важная страница в летописи государства, и сейчас, спустя более чем столетие, мы понимаем, что соборность Украины – это не только про историю, это про наше настоящее и будущее,

– сказал президент.

Также отметил, что единство – это основа наших успехов, залог сильного, независимого государства и восстановление его территориальной целостности.

В МИД Украины вспомнили, что именно в этот день 1919 года в единое государство соединились Украинская Народная Республика и Западноукраинская Народная Республика.

Как и тогда, соборность и единство украинцев остаются фундаментальными ценностями украинской государственности, которые Украина защищает сегодня от российской вооруженной агрессии с верой в неизбежное восстановление суверенитета нашего государства в Крыму и на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях,

– припомнили в ведомстве.

Там также отметили, что достижением провозглашения Акта Воссоединения стало осознание украинцами идеи соборности, включающей общенациональную консолидацию и защиту территориальной целостности государства.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вспомнил, что 103 года назад на Софийской площади в Киеве воплотилась мечта украинцев – единая и соборная Украина. Политик присоединился к поздравлениям и заверил, что это событие сквозь года напоминает нам о силе национального единения и о том, на какие свершения способны украинцы, когда они вместе.

Министр культуры и информационной политики Украины опубликовал ролик: смотрите видео

Александр Ткаченко вспомнил, что 22 января в разные годы состоялись два важных события:

провозглашение независимости Украинской Народной Республики в 1918 году;

Акт Воссоединения украинских земель в 1919 году.

"Сейчас, во времена усиления гибридной войны и шквала информационных атак со стороны России, мы должны держаться уверенно и непоколебимо", – пояснил Ткаченко.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что с 1919 года прошло более века, однако враг тот же – российский империализм.

Сегодня должны снова твердо заявить: несмотря на навязчивую пропаганду со стороны России, Украина – неделима. Не существует никакого распределения между Восточной и Западной Украиной, государство Украина и ее народ – едины,

– заявил Резников.

Добавил, что гарантом нашей Соборности являются Вооруженные Силы Украины.

Более того, украинцев также поздравил командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев.

После событий на Майдане мы уверенно можем сказать, что наша сила – в единстве,

– заметил Наев.

Поздравление Сергея Наева с Днем Соборности Украины: смотрите видео

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет пожелал согласия и счастливой жизни в свободной стране, а также, чтобы дети не знали войны, а над головой было мирное небо.

Украинцев также поздравил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Поздравление Руслана Стефанчука: смотрите видео

Сегодня, как никогда, надо помнить: единство – самое эффективное оружие против врага. Единство – наилучшее лекарство от уныния. Единство – ближайший путь в успешное будущее,

– написал Святослав Вакарчук.

В партии "Голос" поздравили Украину и вспомнили, что сегодня значение слова "соборность" получило новый оттенок – мы снова должны быть едины в противостоянии с агрессором, чьи сотни тысяч войск стоят на наших границах. ​

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что когда Украина под угрозой возможного военного вторжения России, то наше единство и готовность дать отпор агрессору – это сила и залог сохранения украинской государственности.

Нардеп Дмитрий Разумков пожелал всем единства и призвал, чтобы этот праздник напоминал, что только вместе мы справимся со всеми вызовами, которые стоят перед государством.

В ГСЧС Украины также поздравили украинцев символическим роликом и процитировали слова из Акта Злуки.

Отныне воедино сливаются веками оторванные друг от друга части единой Украины... Осуществились вековечные мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыновья Украины,

– говорилось в документе.

Спасатели поздравили украинцев с Днем Соборности: смотрите захватывающее видео

Правоохранители также поздравили украинцев с праздником и призвали объединяться – от Чопа до Северодонецка, от Чернигова до Геническа.

Полицейские поздравили украинцев с праздником: смотрите видео

Люди в разных городах отметить День Соборности

В Киеве образовали традиционную ежегодную "живую цепь" на мосту Патона, символизирующую единство украинского государства. Также там развернули 30-метровый флаг.

Развертывание 30-метрового флага на мосту Патона: смотрите видео

"Живая цепь" в Киеве: смотрите видео​

Отметили праздник в Одессе возложением цветов к памятнику Тарасу Шевченко.

День Соборности в Одессе: смотрите видео

"Суспільне" написало, что в Сумах люди собрались на митинг в сквере Тараса Шевченко, а также возложили цветы к подножию памятника Кобзарю. Для людей играл оркестр, а также жителям Сумщины вручили награды. Более того, даже запланировали создать из свечей карту Украины.

День Соборности в Сумах / Фото "Суспільного"

Между Львомом и Запорожьем организовали телемост под лозунгом "Мы – это Украина".

Его цель – показать, что несмотря на расстояние в тысячи километров, каждый уголок Украины – это одно государство, которое объединяет величественная история и стремление достигать высоких результатов для ее развития,

– сообщили в ЛОГА.

Также во Львове на 15 часов 22 января запланировали образовать "живую цепь".

На Тернопольщине праздновали на границе Тернопольской и Хмельницкой областей. Там встретились представители Шумской и Белогорской общин.

В Шумской территориальной общине рассказали, что:

возложили цветы к памятному кресту, установленному в честь Соборности Украины;

выступили творческие коллективы;

состоялось угощение традиционными блюдами.

День Соборности на Тернопольщине / Фото Шумская территориальная община

Как сообщает "Суспільне", впервые возле села Окопы на Чортковщине, что на Тернопольщине, встретились три области – Тернопольская, Хмельницкая и Черновицкая. Там выступали местные солисты и музыканты. Также участники мероприятия на сцене воссоздали реконструкцию провозглашения Акта Воссоединения.

На Тернопольщине на сцене воссоздали провозглашение Акта Воссоединения / Фото "Суспільне"

"Суспільне" написало, что на Антоновском мосту, что в Херсоне, создали "живую цепь единства". Люди пришли с флагами и рушниками, они пели гимн Украины и выкрикивали "Соборная Украина – единая Украина".

День Соборности в Херсоне / Фото "Суспільне"

В Ужгороде развернули 100-метровый флаг Украины. Люди от памятника Тарасу Шевченко прошли к монументу Августину Волошину. После этого – по пешеходному мосту, образовав цепь единства.

В Ужгороде отметили День Соборности, развернув украинский флаг / Фото "Суспільне"

В Антарктиде также образовали цепь единства

"Живую цепь" украинские ученые станции "Академик Вернадский" образовали в снежном тоннеле. Вокруг них – многометровые сугробы из снега.

Украинские ученые в Антарктиде создали цепь единства / Фото National Antarctic Scientific Center of Ukraine

Коротко о Дне соборности