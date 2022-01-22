Саме 21 січня 1990 року відбувся живий ланцюг, що об'єднав Львів та Київ. Як цього року українці відзначають свято у столиці та інших містах України, читайте у тексті.

Зауважте Єдність – це принципова цінність для нас, – Зеленський звернувся до українців у День Соборності

Зеленський поклав квіти до пам'ятника Президенту УНР

Володимир Зеленський у Києві поклав квіти до пам'ятника видатному державному діячеві, Президенту УНР Михайлу Грушевському та пригадав, що 22 січня 1919 року урочиста подія на Софійській площі у Києві зібрала десятки тисяч українців.

Проголошення Акта Злуки – важлива сторінка в літописі державотворення, і нині, за більш ніж століття, ми розуміємо, що соборність України – це не лише про історію, це про наше сьогодення й майбутнє,

– сказав президент.

Також відзначив, що єдність – це підґрунтя наших успіхів, запорука сильної, незалежної держави й відновлення її територіальної цілісності.

У МЗС України пригадали, що саме в цей день 1919 року в єдину державу з'єдналися Українська Народна Республіка і Західноукраїнська Народна Республіка.

Як і тоді, соборність і єдність українців залишаються фундаментальними цінностями української державності, які Україна захищає сьогодні від російської збройної агресії з вірою у неминуче відновлення суверенітету нашої держави в Криму і на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях,

– пригадали у відомстві.

Там також відзначили, що здобутком проголошення Акта Злуки стало усвідомлення українцями ідеї соборності, що включає загальнонаціональну консолідацію та захист територіальної цілісності держави.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пригадав, що 103 роки тому на Софійській площі в Києві утілилась мрія українців – єдина й соборна Україна. Політик доєднався до вітань та запевнив, що ця подія крізь роки нагадує нам про силу національного єднання та про те, на які звершення спроможні українці, коли вони разом.

Міністр культури та інформаційної політики України опублікував ролик: дивіться відео

Олександр Ткаченко пригадав, що 22 січня у різні роки відбулись дві важливі події:

проголошення Незалежності Української Народної Республіки у 1918 році;

Акт Злуки українських земель у 1919 році.

"Зараз, в часи посилення гібридної війни та шквалу інформаційних атак з боку Росії, ми маємо триматись впевнено та непохитно", – пояснив Ткаченко.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що з 1919 року минуло понад століття, проте ворог той же – російський імперіалізм.

Сьогодні маємо знову твердо заявити: попри нав'язливу пропаганду з боку Росії, Україна – неподільна. Не існує жодного розподілу між Східною і Західною Україною, Держава Україна і її народ – єдині,

– заявив Резніков.

Додав, що гарантом нашої Соборності є Збройні Сили України.

Ба більше, українців також привітав командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Після подій на Майдані ми впевнено можемо сказати, що наша сила – в єдності,

– зауважив Наєв.

Вітання Сергія Наєва з Днем Соборності України: дивіться відео

Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет побажав злагоди та щасливого життя у вільній країні, а також, щоб діти не знали війни, а над головою було мирне небо.

Українців також привітав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Вітання Руслана Стефанчука: дивіться відео

Сьогодні, як ніколи, треба пам'ятати: єдність – найефективніша зброя проти ворога. Єдність – найдієвіші ліки від зневіри. Єдність – найближчий шлях в успішне майбутнє,

– написав Святослав Вакарчук.

У партії "Голос" привітали Україну та пригадали, що сьогодні значення слова "соборність" отримало новий відтінок – ми знову маємо бути єдиними у протистоянні з агресором, чиї сотні тисяч військ стоять на наших кордонах. ​

Мер Києві Віталій Кличко заявив, що коли Україна – під загрозою можливого військового вторгнення Росії, то наша єдність і готовність дати відсіч агресору – це сила та запорука збереження української державності.

Нардеп Дмитро Разумков побажав усім єдності та закликав, щоб це свято нагадувало, що тільки разом ми впораємося з усіма викликами, які стоять перед державою.

У ДСНС України також привітало українців символічним роликом та процитували слова з Акту Злуки.

Однині воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України… Здійснилися віковічні мрії, якими жили і за які вмирали найкращі сини України,

– мовилось в документі.

Рятувальники привітали українців з Днем Соборності: дивіться захоплююче відео

Правоохоронці також привітали українців зі святом та закликали єднатись – від Чопа до Сєвєродонецька, від Чернігова до Генічеська.

Поліцейські привіти українців зі святом: дивіться відео

Люди в різних містах відзначити День Собороності

У Києві утворили традиційний щорічний "живий ланцюг" на мосту Патона, що символізує єдність української держави. Також там розгорнули 30-метровий прапор.

Розгортання 30-метрового прапора на мосту Патона: дивіться відео

"Живий ланцюг" у Києві: дивіться відео

Відзначили свято в Одесі покладанням квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку.

День Соборності в Одесі: дивіться відео

Суспільне написало, що в Сумах люди зібрались на мітинг у сквері Тараса Шевченка, а також поклали квіти до підніжжя пам'ятника Кобзарю. Для людей грав оркестр, а також мешканцям Сумщини вручили відзнаки. Ба більше, навіть запланували створити зі свічок карту України.

День Соборності в Сумах / Фото Суспільного

Між Львомом та Запоріжжям організували телеміст під гаслом "Ми – це Україна".

Його мета – показати, що попри відстань у тисячі кілометрів, кожен куток України – це одна держава, яку об'єднує велична історія й прагнення досягати високих результатів задля її розвитку,

– повідомили в ЛОДА.

Також у Львові на 15 годину 22 січня запланували утворити "живий ланцюг".

На Тернопільщині святкували на кордоні Тернопільської та Хмельницької областей. Там зустрілися представники Шумської та Білогірської громад.

У Шумській територіальній громаді розповіли, що:

поклали квіти до пам'ятного хреста, встановленого на честь Соборності України;

виступили творчі колективи;

відбулось частування традиційними стравами.

День Соборності на Тернопільщині / Фото Шумська територіальна громада

Як повідомляє Суспільне, вперше біля села Окопи на Чортківщині, що на Тернопільщині, зустрілися три області – Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька. Там виступали місцеві солісти та музиканти. Також учасники заходу на сцені відтворили реконструкцію проголошення Акту Злуки.

На Тернопільщині на сцені відтворили проголошення Акту Злуки / Фото Суспільне

Суспільне написало, що на Антонівському мосту, що у Херсоні, створили "живий ланцюг єдності". Люди прийшли з прапорами та рушниками, вони співали гімн України та вигукували "Соборна Україна – єдина Україна".

День Соборності у Херсоні / Фото Суспільне

В Ужгороді розгорнули 100-метровий прапор України. Люди від пам'ятника Тарасу Шевченку пройшли до монументу Августину Волошину. Після цього – по пішохідному мосту, утворивши ланцюг єдності.

В Ужгороді відзначили День Соборності, розгорнувши український стяг / Фото Суспільне

В Антарктиді також утворили ланцюг єдності

"Живий ланцюг" українські вчені станції "Академік Вернадський" утворили у сніговому тунелі. Навколо них – кількаметрові замети зі снігу.

Українські вчені в Антарктиді створили ланцюг єдності / Фото National Antarctic Scientific Center of Ukraine

Коротко про День Соборності