Это стало продолжением акции "Скажи Путину нет" (SayNOtoPutin). Акцию организовали в День Соборности Украины, 22 января.

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В Киеве две площади соединили 500-метровым флагом

Организаторы акции объяснили, что "Скажи Украине да" – это мировая цепь соборности украинцев.

Софіївська площа
В День Соборности люди собрались возле Софийского собора / Фото Валентины Полищук, 24 канал

В Киеве люди собрались на Софийской площади и развернули 500-метровый флаг аж до Михайловского Златоверхого собора.

Софіївський собор
Люди в День Соборности развернули 500-метровый флаг / Фото Валентины Полищук, 24 канал

День Соборності
Украинцы развернули 500-метровый флаг от Софиевского до Михайловского собора / Фото Валентины Полищук, 24 канал​

Прапор
Украинцы развернули флаг между двумя соборами / Фото Валентины Полищук, 24 канал

прапор
Украинцы вышли на акцию "Скажи Украине да" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Акція
Несмотря на непогоду, люди развернули большой флаг в центре Киева / Фото Валентины Полищук, 24 канал​

День Соборності
Украинцы отметили День Соборности Украины / Фото Валентины Полищук, 24 канал

День Соборності
22 января 103 года назад провозгласили Акт Злуки УНР и ЗУНР / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Стяг
Украинцы развернули флаг от одного до второго собора / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Во время мероприятия участники призвали западных партнеров:

  • усилить военную помощь для Украины;
  • превентивно применить санкции против России;
  • заблокировать "Северный поток-2";
  • содействовать Украине в приближении к НАТО.

После этого участники акции почтили память погибших во время войны на Донбассе украинских воинов. Они собрались у Стены памяти погибших за Украину воинов. Люди падали на колени, ставили лампадки и почтили погибших.

Пам'ять героїв
Украинцы пришли к Стене памяти погибших за Украину воинов / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Стіна пам'яті
Люди почтили память воинов / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Пам'ять воїнів
Участники акции отдали дань уважения защитникам / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Соборність
После акции люди почтили память Небесной сотни / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Акція
Украинцы принесли лампадки к Стене памяти / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Украина отметила День Соборности: коротко

День в истории. День Соборности Украины – смотрите видео