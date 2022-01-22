Это стало продолжением акции "Скажи Путину нет" (SayNOtoPutin). Акцию организовали в День Соборности Украины, 22 января.
К теме Зеленский в День Соборности прибыл в Запорожье и стал в "живую цепь" на самом высоком мосту
В Киеве две площади соединили 500-метровым флагом
Организаторы акции объяснили, что "Скажи Украине да" – это мировая цепь соборности украинцев.
В День Соборности люди собрались возле Софийского собора / Фото Валентины Полищук, 24 канал
В Киеве люди собрались на Софийской площади и развернули 500-метровый флаг аж до Михайловского Златоверхого собора.
Люди в День Соборности развернули 500-метровый флаг / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Украинцы развернули 500-метровый флаг от Софиевского до Михайловского собора / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Украинцы развернули флаг между двумя соборами / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Украинцы вышли на акцию "Скажи Украине да" / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Несмотря на непогоду, люди развернули большой флаг в центре Киева / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Украинцы отметили День Соборности Украины / Фото Валентины Полищук, 24 канал
22 января 103 года назад провозгласили Акт Злуки УНР и ЗУНР / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Украинцы развернули флаг от одного до второго собора / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Во время мероприятия участники призвали западных партнеров:
- усилить военную помощь для Украины;
- превентивно применить санкции против России;
- заблокировать "Северный поток-2";
- содействовать Украине в приближении к НАТО.
После этого участники акции почтили память погибших во время войны на Донбассе украинских воинов. Они собрались у Стены памяти погибших за Украину воинов. Люди падали на колени, ставили лампадки и почтили погибших.
Украинцы пришли к Стене памяти погибших за Украину воинов / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Люди почтили память воинов / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Участники акции отдали дань уважения защитникам / Фото Валентины Полищук, 24 канал
После акции люди почтили память Небесной сотни / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Украинцы принесли лампадки к Стене памяти / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Украина отметила День Соборности: коротко
- 22 января Владимир Зеленский отметил, что соборность – это не только об истории, но и о настоящем и будущем.
- Впоследствии президент посетил Запорожье и стал в "живую цепь". В речи он выразил убеждение, что Донбасс и Крым после лет оккупации вернутся в состав Украины.
- В Киеве в честь праздника развернули 30-метровый флаг и создали "живую цепь" на мосту Патона. Более того, в этот день украинские полярники образовали цепь единства в снежном тоннеле возле станции "Академик Вернадский" в Антарктиде.
- Подробнее, как отмечали День Соборности в Ужгороде, на Тернопольщине, в Сумах, Львове читайте по ссылке.
День в истории. День Соборности Украины – смотрите видео