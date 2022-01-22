Це стало продовженням акції "Скажи Путіну ні" (SayNOtoPutin). Акцію організували у День Соборності України, 22 січня.

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У Києві дві площі з'єднали 500-метровим стягом

Організатори акції пояснили, що "СкажиУкраїні так" – це світовий ланцюг соборності українців.



У День Соборності люди зібрались біля Софійського собору / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

У Києві люди зібрались на Софійській площі та розгорнули 500-метровий стяг аж до Михайлівського Золотоверхого собору.



Люди у День Соборності розгорнули 500-метровий прапор / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Українці розгорнули 500-метровий прапор від Софіївського до Михайлівського собору / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Українці розгорнули стяг між двома соборами /Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Українці вийшли на акцію "Скажи Україні так" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Попри негоду, люди розгорнули великий стяг у центрі Києва /Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Українці відзначили День Соборності України / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



22 січня 103 роки тому проголосили Акт Злуки УНР і ЗУНР / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Українці розгорнули прапор від одного до другого собору / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Під час заходу учасники закликали західних партнерів:

посилити військову допомогу для України;

превентивно застосувати "пекельні" санкції проти Росії;

заблокувати "Північний потік-2";

сприяти Україні в наближенні до НАТО.

Після цього учасники акції вшанували пам'ять загиблих під час війни на Донбасі українських воїнів. Вони зібрались біля Стіни пам'яті загиблих за Україну воїнів. Люди падали на коліна, ставили лампадки та вшанували загиблих.



Українці прийшли до Стіни пам'яті загиблих за Україну воїнів/ Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Люди вшанували пам'ять воїнів / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Учасники акції віддали шану захисникам / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Після акції люди вшанували пам'ять Небесної Сотні / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Українці принесли лампадки до Стіни пам'яті / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Україна відзначила День Соборності: коротко

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