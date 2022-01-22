Про це президент сказав у промові під час відкриття першої частини найбільшого мосту в Україні.

Важливо Зеленський у День Соборності прибув до Запоріжжя та став у "живий ланцюг" на найвищому мосту

Володимир Зеленський висловив упевненість, що українці обов'язково проголосять новий "Акт об'єднання" на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей та Автономної Республіки Крим.

Понад 100 років тому було проголошено "Акт об'єднання". Об'єдналися століттями відірвані одна від одної частини єдиної України. Сьогодні Донбас та Крим, на жаль, відірвані від України. І, на жаль, досить довго – вже 8-й рік поспіль. Але для нас цей час ніби сторіччя. І я знаю, що ми точно будемо разом,

– сказав президент.

Він впевнений, що станеться це не через століття, а якнайшвидше.

"У Донецьку, у Криму ми з вами обов'язково проголосимо новий "Акт об'єднання", і відзначатимемо його щороку", – заявив Зеленський.

Глава держави додав, що у майбутньому українців обов'язково з'являться нові традиції. Він нагадав, як у 1990 році понад мільйон українців на знак об'єднання та соборності взялися за руки, створивши безперервний живий ланцюг єдності.

Відкриття найвищого мосту у Запоріжжі: дивіться відео