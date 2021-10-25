На станции метро "Дорогожичи" скоропостижно скончалась женщина
Источник:телеграм-канал dtp.kiev.ua
На платформе станции "Дорогожичи" киевского метро неожиданно умер человек. Трагедия случилась утром 25 октября.
По словам очевидцев, речь идет о женщине, поскольку возле тела стояла женская сумочка. На место инцидента прибыла полиция для выяснения всех обстоятельств.
Актуальное Благодаря дефибриллятору: в киевском метро полицейский спас жизнь мужчине – видео
Трагедия случилась на станции метро "Дорогожичи" / Фото dtp.kiev.ua
Не успели спасти
Женщина скончалась из-за резкого ухудшения здоровья. На фото видно, что тело накрыли прямо посреди перрона.
Впоследствии правоохранители рассказали детали о погибшей, пишет "Сегодня". Это 80-летняя киевлянка. Жизнь женщины якобы оборвалась из-за проблем с сердцем. Однако окончательную причину смерти назовут после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Кровавый инцидент на метро "Теремки"
- На станции столичной подземки "Теремки" утром 8 октября пришлось остановить движение поездов из-за окровавленного мужчины.
- Его вывели из поезда и немедленно наложили жгут на ногу.
- Сперва все думали, что пострадавшего кто-то ранил. Впрочем, оказалось, что у него разошлись послеоперационные швы.
- После оказания помощи пассажир самостоятельно поехал домой.