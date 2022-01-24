На Столичном шоссе водитель снес два дерева и чудом выжил после аварии: жуткие кадры

На Столичном шоссе в Голосеевском районе Киева произошло жуткое автопроисшествие. Там днем 24 января водитель легковушки Peugeot 607 на скорости снес два дерева, но чудом выжил.

На кадрах с места аварии видно, что машина после столкновения получила довольно серьезные повреждения. У нее погнуты крыша, капот, багажник, а также вдребезги разбито заднее стекло.

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Травмирован, но жив

Выяснилось, что водитель машины не справился с ее управлением, двигаясь в направлении столицы в результате авто слетело с дороги, сбило дорожный знак, а затем боком снесло два немалых ствола.

Очередная авария в Бориспольском районе из-за неосторожности

Владелец легковушки получил травмы различной степени тяжести. Поэтому с места происшествия его забрали в больницу.

Под Борисполем 10 января произошло похожее ДТП. Тогда Kia Sorento также врезался в дерево, в результате чего пострадали два человека. Аварийная ситуация возникла из-за непогоды – на скользкой дороге водитель не справился с управлением.

На Столичном шоссе водитель снес два дерева и чудом выжил / Фото "Вартові Еспресо"

Текст публикации "Вартових Еспресо":

В Киеве, в Голосеевском районе на Столичном шоссе, произошло дорожно-транспортное происшествие. Как рассказали свидетели "Вартовим Еспресо", водитель автомобиля Peugeot 607, который двигался в направлении Киева, не справился с управлением. Он слетел с дороги, сбил дорожный знак, после чего боком снес два больших дерева.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель – его госпитализировали с травмами различной степени тяжести.