Судьбу костела святого Николая будет решать Минкульт в дискуссиях, – Шмыгаль

Премьер-министр Украины ранее поручил Минкульту проработать вопрос возможности передачи костела римско-католической общине. Теперь, после того, как здание пострадало от огня, проблему надо решать комплексно.

Об этом глава Кабмина рассказал во время брифинга. По словам Шмыгаля, среди мероприятий по реставрации дома до пожара в поручении был пункт о возможном возвращении здания. Заниматься этим будут в Министерстве культуры и информационной политики, которое является балансодержателем костела.

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Премьер подчеркнул, что для власти главной задачей является сохранение памятника архитектуры.

Решения о возврате ещё нет

Как отметил глава правительства, вопрос возвращения обработают и обсудят, как это было запланировано.

Реставрацией здания, скорее всего, будут заниматься за счет государства. По крайней мере во время выступления Шмыгаль сослался на указ президента, в котором сказано, что памятник надо восстановить. Впрочем, премьер-министр не сказал о том, что в приказе Зеленского сказано о возвращении костела.

Дальнейшую судьбу будут решать в дискуссиях, и это должно обрабатывать профильное министерство. Мы не обсуждали этот вопрос во время встречи с польским премьером Матеушем Моравецким,

– подчеркнул Шмыгаль.

Почему католики хотят, чтобы здание забрали у Минкульта