Судью Майдана Колегаеву наказали символическим штрафом за пьяное ДТП в Киеве

Судью Деснянского районного суда Киева Светлану Колегаеву 4 октября оштрафовали на 850 гривен. Это единственное наказание за пьяную аварию, которую она совершила в июле. Женщину признали виновной в нарушении правил дорожного движения, что привело к повреждению улицы.

Такое наказание судье принял ее коллега из Оболонского районного суда столицы Сергей Родионов. Что касается рассмотрения протокола об управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии, то он до сих пор затягивается.

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Виновница аварии заседания проигнорировала

Показательно, что в зале суда 4 октября присутствовала только адвокат Колегаевой. И ее подзащитная, и прокурор туда не явились.

Между тем судья отметила в своем заявлении, что просит проводить рассмотрение дела без нее. Колегаева якобы имеет неотложные ходатайства на работе, которые должна срочно рассмотреть.

Дело пытались отложить в долгий ящик

Во время Революции Достоинства Колегаева выбирала меры протестующим.

Адвокат скандальной судьи настаивала на проведении судебно-технической экспертизы, чтобы выяснить, имело ли авто Колегаевой неисправности, когда вылетело на тротуар, сбило столб, а потом еще и врезалось в дерево.

Кроме того, защитница водительницы хотела добиться просмотра видео с бодикамер полицейских, прибывших на место аварии. Впрочем, оба требования суд отклонил, поскольку расценил их как затягивание рассмотрения дела.

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Дерзкая судья не покаялась

В письменных объяснениях Колегаева постоянно подчеркивала, что якобы ничего не нарушала, а аварию спровоцировали неисправности в ее машине. Более того, адвокат судьи заверила, что будет обжаловать решение о штрафе в 850 гривен.

Подруга отказалась наказывать за езду "под мухой"

Протокол об управлении авто в нетрезвом состоянии должна была рассматривать судья Анна Майбоженко. Впрочем, она взяла самоотвод по делу из-за дружеских отношений с Коллегаевой.

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