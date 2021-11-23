Днем 23 ноября священник опубликовал пост в фейсбуке, но позже удалил его. В публикации Кулик отметил, что нанес репутационные и имиджевые потери церкви, поэтому извинился за свой поступок.

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Впрочем, нападение на соседку Иванну Бережную уже бывший представитель ПЦУ объяснил как "защиту маленькой женщины перед дерзкой хабалкой".

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После заседания Синода, на котором его отстранили от должности на год, Кулик написал спорный пост.

В публикации священник указал, что сейчас является пенсионером и имеет несколько недель тишины для молитвы и размышлений. На это время служитель церкви уйдет в затвор.

Дальнейшую судьбу священника Синод будет решать после года наказания за его довольно позорный поступок.

Единственное краткое объяснение относительно инцидента – я вступился за маленькую женщину перед дерзкой хабалкой. Прошу у всех прощения,

– подчеркнул Кулик.

Сообщение священника в Фейсбуке / Скриншот Kyiv.Media

Что известно об избиении женщины священником ПЦУ

Конфликт между Русланом Куликом и Иванной Бережной произошел на улице Анны Ахматовой. Предшествовал ему якобы громкий лай тойтерьера соседки, из-за которого жена священника якобы стучала в дверь женщины и угрожала успокоить четвероногого собственноручно.

Когда женщина впоследствии встретила жену Кулика, она попросила ее не беспокоить никого ночью. В ответ на это Кулик набросился на соседку с кулаками.

По факту нападения правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном нанесении легких телесных повреждений.