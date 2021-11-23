Вдень 23 листопада священник опублікував пост у фейсбуці, але згодом видалив його. У публікації Кулик зазначив, що наніс репутаційні та іміджеві втрати церкві, тому перепросив за свій вчинок.

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Втім, напад на сусідку Іванну Бережну вже колишній представник ПЦУ пояснив як "захист маленької жіночки перед зухвалою хабалкою".

Швидко почистив соцмережі

Після засідання Синоду, на якому його відсторонили від посади на рік, Кулик написав суперечливий пост.

У дописі священник вказав, що зараз є пенсіонером та має кілька тижнів тиші для молитви та роздумів. На цей час служитель церкви піде у затвор.

Подальшу долю священника Синод вирішуватиме після рік покарання за його досить ганебний вчинок.



Єдине коротке пояснення щодо інциденту – я заступився за маленьку жіночку перед зухвалою хабалкою. Прошу у всіх вибачення,

– підкреслив Кулик.



Допис священника у фейсбуці / Скриншот Kyiv.Media

Що відомо про побиття жінки священником ПЦУ

Конфлікт між Русланом Куликом та Іванною Бережною стався на вулиці Анни Ахматової. Передував йому нібито гучний гавкіт тойтер'єра сусідки, через який дружина священника буцімто стукала у двері жінки та погрожувала заспокоїти чотирилапого власноруч.

Коли жінка згодом зустріла дружину Кулика, вона попросила її не турбувати нікого вночі. У відповідь на це Кулик накинувся на сусідку з кулаками.

За фактом нападу правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне нанесення легких тілесних ушкоджень.