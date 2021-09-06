Транспортная карта и будет электронным пропуском: в КГГА рассказали, как будет работать система

В Киеве активно разрабатывают электронные пропуска в общественный транспорт. Это делают для того, чтобы не печатать бумажные, которые легко подделывали мошенники.

Сейчас электронный пропуск разрабатывают на транспортной карте. Об этом в эфире 24 канала сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации Олег Половинко.

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По его словам, для этого разработали систему, куда все юридические организации могут подать заявку для получения спецпропуска.

То есть, транспортная карта на этот раз и будет электронным пропуском,

– отметил Половинко.

Он отметил, как, кто и в каком количестве их будет получать – решит комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Как будет работать карта

Процесс, как рассказал Половинко, будет таким: организация, в которой человек работает, предоставляет список сотрудников, которые должны пользоваться общественным транспортом во время локдауна. Этот специальный пропуск будет привязан к уникальному номеру каждой транспортной карты.

"Без транспортной карты невозможно будет воспользоваться транспортом", – пояснил директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА.

Он отметил, что все пропуска раньше получали в очень короткие сроки. Сейчас есть 3 тысячи предпринимателей, которые подали заявки.

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