Наразі електронну перепустку розробляють на транспортній картці. Про це в ефірі 24 каналу повідомив директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської державної адміністрації Олег Половинко.

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За його словами, для цього розробили систему, куди всі юридичні організації можуть подати заявку для отримання спецперепустки.

Тобто транспортна картка цього разу і буде електронною перепусткою,

– відзначив Половинко.

Він наголосив, як, хто і в якій кількості їх отримуватиме – вирішить комісія з надзвичайних ситуацій.

Як працюватиме картка

Процес, як розповів Половинко, буде таким: організація, в якій людина працює, надає список співробітників, які мають користуватись громадським транспортом під час локдауну. Ця спеціальна перепустка буде прив'язана до унікального номера кожної транспортної картки.

"Без транспортної картки неможливо буде скористатись транспортом", – пояснив директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.

Він зауважив, що усі перепустки раніше отримували в дуже короткі терміни. Наразі є 3 тисячі підприємців, які подали заявки.

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