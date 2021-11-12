Тропический гость на стенах трансформатора: на Оболони появится новый экзотический мурал
Источник:фейсбук Кирилла Фесика
Около одного из жилых домов на Оболонском проспекте, 13, в Киеве начали создавать новый мурал. Его рисуют на двух стенках трансформаторной подстанции.
Фотографиями яркого арт-объекта похвастался глава Оболонской РГА Кирилл Фесик. По его словам, автором огромного рисунка станет художник Виталий Гидеван, который украсил своими работами уже не одно здание в столице.
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Уголок тропиков среди Киева
Главным героем мурала на этот раз станет тропический попугай ара на фоне изумрудно-зеленых джунглей. Его разноцветные крылья закроют собой всю стену. Инициаторы проекта надеются, что такой рисунок позволит киевлянам чувствовать себя теплее зимними днями и будет поднимать настроение.
Работа будет полностью готова за несколько дней / Фото из фейсбука Кирилла Фесика
Местность вокруг тоже спасут от серости
Как и раньше, мы не просто рисуем мурал, но и приводим в порядок территорию вокруг. На этой локации мы, кроме мурала, будем решать проблему, на которую очень жаловались жители – пункт приема вторичного сырья, который расположен прямо под окнами дома.
– пообещал Фесик.
По его словам, там постоянно собираются бездомные, которые орут песни, устраивают драки и даже справляют естественные потребности.
Чтобы решить эту проблему, местные власти подали иск в суд с требованием расторгнуть договор аренды владельцев пункта вторсырья и теперь ждут положительного решения.
Гигантского попугая нарисовали на стенах трансформаторной подстанции / Фото из фейсбука Кирилла Фесика
Где в Киеве найти мурал-рекорд
Тот же художник Виталий Гидеван создал в Киеве мурал, попавший в Книгу рекордов Украины – за самую большую высоту, где его нарисовали. Так, композицию "Космическая вселенная" можно увидеть на крыше торгово-развлекательного центра Gulliver.
Текст публикации Кирилла Фесика:
Наша арт-волна двигается дальше! Уже наш третий общий проект с талантливым Виталием Гидеваном. Новый большой мурал на двух стенах трансформаторной подстанции появится на Оболонском проспекте, 13. В этот раз – мурал на тропическую тему, с ним будет немного теплее холодными зимними днями.
По-прежнему, мы не просто рисуем мурал, но и приводим в порядок территорию вокруг. На этой локации мы, кроме мурала, будем решать проблему, на которую очень жаловались жители – пункт приема вторичного сырья, который расположен прямо под окнами дома и является местом встречи для бездомных, которые поют песни, дерутся и, простите, справляют нужду. Мы подали в суд на расторжение договора аренды и ждем результата.
А через несколько дней покажем финальный результат работы художников!