В Киеве гремели взрывы: обломки упали в одном из районов

Утром 24 апреля в столице раздавались взрывы. Позже стало известно о первых последствиях атаки.

Детали собрал 24 Канал. Воздушную тревогу в Киеве объявили в 9:09, а уже вскоре прогремели взрывы. В 9:48 дали отбой.

Что известно о взрывах в Киеве сегодня?

То, что в городе громко, сообщили корреспонденты 24 Канала о 9:16. Предположительно, это могла быть работа ПВО.

Впоследствии были слышны новые взрывы.

В 9:21 работу ПВО подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. Он призвал быть в укрытиях.

На Оболони работают силы ПВО по вражеским БпЛА,

– написал он.

"Над Киевом вражеские цели. Будьте в укрытиях до отбоя тревоги!" – добавил руководитель КМВА Тимур Ткаченко в 9:24.

Важно! В 9:36 Воздушные силы написали, что над Киевом снова есть дроны. Эту информацию привели и мониторинговые сообщества.

Какие последствия атаки на Киев сегодня?

В 9:56 стало известно о первых последствиях атаки, о чем сообщил Виталий Кличкоо.

Обломки БпЛА упали на двух локациях в Соломенском районе – на территорию нежилой застройки и в водоем,

– рассказал он.

Чем атаковали Киев 24 апреля и где тревога в Украине?

Воздушные силы в 9:17 предупреждали, что на столицу летит группа беспилотников. Мониторинговые группы писали об угрозе БпЛА для севера Киева – Оболони и Минского массива.

Около 9 утра тревогу дали в Вышгородском районе из-за движения ударных дронов.

Где еще были взрывы утром 24 апреля?