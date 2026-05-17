В Киеве и области прогремели взрывы: силы ПВО отбивают атаку дронов

Посреди дня 17 мая для Киева и области объявили угрозу применения ударных дронов. Впоследствии жители столицы содрогнулись от взрывов.

Об этом информируют корреспонденты Общественного.

Читайте также Крым под массированным ударом: могло прилететь по аэродромам и ТЭС

Что известно об атаке на Киев 17 мая?

Тревога по районам столицы начала распространяться около 13:20. Воздушные силы предупреждали о движении БПЛА курсом на город в 13:54.

Уже через несколько минут мэр Киева Виталий Кличко подтвердил работу ПВО по вражеским дронам. Он призвал горожан находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

В КОВА также отметили, что силы ПВО отражают российскую дроновую атаку и в Киевской области.

Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,

– говорится в официальном сообщении.

На момент публикации информация о возможных последствиях атаки отсутствует. Вероятно, местные власти сообщат об этом впоследствии.

Где тревога: смотрите на карте

К слову! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Заметим, что в течение ночных обстрелов силы ПВО обезвредили 279 дронов из 287 запущенных врагом. При этом зафиксировано попадание 8 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение обломков на 7 локациях.

Следует напомнить, что во время массированного обстрела 14 мая в Дарницком районе Киева произошел серьезный прилет в девятиэтажку. Разбор завалов и поиск людей длился непрерывно более 28 часов. В результате атаки погибли 24 человека, среди них трое детей.

Какие города были под ударом окупантов в последнее время?

17 мая в результате атаки на Днепр пострадали три человека, также зафиксированы повреждения на территории предприятия и в частном секторе. В то же время подразделения ПВК "Восход" сбили 56 ударных беспилотников, которые российские войска запускали по разным районам Днепропетровской области.

Утром 16 мая российские "Шахеды" атаковали Харьков, повлекшие разрушение инфраструктуры и ранения среди гражданских. В Киевском районе обломки одной из дронов упали вблизи детской площадки, а впоследствии беспилотник попал в гаражный кооператив, в результате чего пострадали трое мужчин.

Под массированным ударом дронов оказалась и Одесщина – больше всего пострадал Измаильский район. В результате атаки повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома, пострадали люди. Из-за повреждений электросетей без света остались 39 населенных пунктов и более 22 тысяч абонентов.

Под ударом противника 16 мая оказался и Кривой Рог, куда оккупанты направили ракету. К счастью, обошлось без пострадавших после атаки на промышленный объект.