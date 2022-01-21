Военный оркестр почтил киборгов в Борисполе: искренние фото и видео

Со времен обороны Донецкого аєропорта прошло 7 лет. В международном аэропорту "Борисполь" 21 января почтили подвиг воинов-защитников.

В Борисполе была проведена акция с участием Вооруженных Сил Украины. К ним присоединились музыканты оркестра почетного караула Отдельного президентского полка имени гетмана Богдана Хмельницкого.

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Как почтили память героев Донецкого аэропорта в Борисполе: смотрите видео

Почтили память в Киеве

Кроме Борисполя, панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта состоялась также в киевском Михайловском златоверхом соборе. К богослужению присоединились военные, а также родственники и друзья погибших. Об этом сообщает "Большой Киев".

В Михайловском соборе молились о защитниках ДАП / Фото Big Kyiv

Какие города присоединились к акции

Почтили память киборгов одновременно на аэродромах семи городов – Днепра, Запорожья, Ивано-Франковска, Львова, Одессы и Харькова. В частности, в аэропорту Одессы выступил Центр военно-музыкального искусства Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины. Музыканты сыграли 3 композиции.

Как почтили память киборгов в аэропорту Одессы: смотрите видео

Оркестр Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба также почтил героев. Курсанты исполнили мелодии и читали стихи.

В Харькове почтили защитников ДАП: смотрите видео

Что известно об обороне Донецкого аэродрома

Бои за донецкий аэропорт продолжались 242 дня. Оборона, которую держали как военные, так и волонтеры и медики, продолжалась с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года. Боевики стремились захватить объект, потому что он был стратегически важным.

Российские оккупанты 20 января 2015 года взорвали новый терминал аэропорта. Поэтому под бетоном оказалась часть украинских защитников. Уцелевшие военные 22 января 2015 года покинули аэропорт.

Текст публикации Международного аэропорта "Борисполь"

Международный аэропорт "Борисполь" присоединился к Всеукраинской акции в память о подвиге героев, которые самоотверженно и мужественно защищали Донецкий аэропорт.

20 января 2022 года исполнилось 7 лет 242-дневной героической обороне Международного аэропорта "Донецк".

Акция проводится с участием Ансамбля Вооруженных сил Украины и музыкантов оркестра почетного караула Отдельного президентского полка имени гетмана Богдана Хмельницкого.

В то же время акция проходит еще в шести украинских аэропортах – в Днепре, Запорожье, Ивано-Франковске, Львове, Одессе и Харькове.